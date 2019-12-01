Появилось видео атаки ЗРК «Оса» на американский вертолет Apache

В интернете появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик был опубликован одним из пользователей сервиса микроблогов Twitter.

На кадрах можно разглядеть, как снаряд попадает в воздушный транспорт. После этого летательный аппарат резко падает вниз.