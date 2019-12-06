Комитет по соответствию Международного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров под своим флагом на четыре года, а также лишить нашу страну возможности принимать международные соревнования, включая уже запланированные чемпионаты мира по хоккею, волейболу и другим видам спорта. Ожидается, что 9 декабря исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Нашу страну обвиняют в некорректной передаче базы данных московской лаборатории, якобы мы удалили оттуда часть информации, защитив прославленных спортсменов. О том, есть ли у этого прямые доказательства или нам вновь будут говорить о каких-то догадках либо сомнениях, как с царапинами на допинг-пробах Игр в Сочи, я рассуждать не хочу. На мой взгляд, новая серия допинг-скандала вокруг российского спорта — это дискриминация не нашей страны, а всего мирового спорта. И этому есть несколько причин.

Во-первых, никто из спортсменов — потенциальных участников Олимпийских игр – 2020 — не является причиной рассмотрения разночтений в электронных базах данных антидопинговой лаборатории. Речь идет о пробах за 2012–2015 годы. Сейчас пришло новое поколение спортсменов, которые проходят больше всех допинг-тестов в мире, они кристально чисты. Поэтому получается, что наказать хотят априори невиновных.

Во-вторых, понятно, что это дело — отголоски событий Игр-2014. Нам не простили победу в неофициальном личном зачете и нашли слабое звено в лице Григория Родченкова и его помощников, которые за американское гражданство и социальные блага готовы давать удобную информацию нашим недоброжелателям. Допинг-проблемы других стран рассматриваются только на локальном уровне. И здесь не надо далеко ходить за примерами. В феврале 2019 года полиция Австрии взяла с поличным немецкого доктора Марка Шмидта, организовавшего допинговую сеть, в которой состояли спортсмены из разных государств. По словам обвиняемых, на крупных соревнованиях устраивались подпольные лаборатории, которые маскировались под парикмахерские салоны. Речь идет о кровяном допинге и использовании гормонов роста. Это вам не царапины на пробах и не мельдоний.

Те, кто попался, получат реальные сроки (в Австрии за применение допинга предусматривается уголовная ответственность), но разве кто-то говорит о том, что надо рассмотреть статус немецкой лаборатории или лабораторий тех стран, чьи спортсмены долгие годы работали со Шмидтом? Этого и близко нет.

Или почему никого не интересует тот факт, что все ведущие норвежские биатлонисты — астматики. Почему WADA не хочет провести расследование на эту тему, наняв самых известных экспертов? У нас людям с бронхиальной астмой дают II группу инвалидности. А норвежцы с этим диагнозом выигрывают Олимпийские игры. Со школы им начинают заполнять карты: сначала будущий чемпион заболевает бронхитом, потом болезнь прогрессирует. В итоге его «подсаживают» на препараты, которые увеличивают работоспособность за счет расширения бронхиального дерева и поступления большего количества кислорода. Но это никому не интересно — все допинг-проблемы должны касаться только России.

В-третьих, почему никто не говорит о том, что профессиональные североамериканские лиги и близко к себе не подпускают WADA и международные федерации. У них своя система проверок (довольно редких), свои сроки дисквалификации, свои правила отношения к звездным/незвездным игрокам. Возьмем недавний допинг-случай Евгения Кузнецова. IIHF дисквалифицирует хоккеиста на четыре года (за употребление кокаина), а в НХЛ он пропускает три игры. Потому что на игру Кузнецова ходит много зрителей, а это позволяет зарабатывать большие деньги. Именно это ставится во главу угла, а не какие-то правила WADA.

Конечно, в сложившейся ситуации нам трудно будет отстоять свой флаг — это политика. К тому же не забывайте, что бюджет Международного олимпийского комитета практически наполовину состоит из денег спонсоров. И в основном это американские компании: Coca-Cola, VISA, Intel, McDonald’s… А есть ли у МОКа российские спонсоры? Хотя вложить больше денег, чем могли бы наши бизнесмены, вряд ли кто-то сумел бы. Это лишь вопрос желания.

А пока мы не будем инвестировать в МОК, как это делают американцы, мы не получим представительства ни в руководящих постах этой организации, ни в исполкоме WADA.

Автор — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988), чемпион мира – 1982 по хоккею

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