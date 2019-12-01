При обстреле Range Rover в Киеве погиб ребенок

В центре Киева неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции на своей странице в Facebook в воскресенье, 1 декабря.

При обстреле погиб трехлетний мальчик, который находился в салоне внедорожника.

По одной из версий полиции, целью нападавшего был водитель автомобиля, но пуля попала в ребенка. Стрелявший скрылся с места происшествия. Для его поиска в городе объявлен план «Сирена».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В полиции не назвали имя водителя Range Rover. По данным издания Vesti.ua, автомобиль зарегистрирован в Донецке. Страна.ua со ссылкой на журналиста Дениса Бигуса уточняет, что машину арендовал донецкий бизнесмен Вячеслав Соболев.

В конце сентября начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Красная Заря Перевальского района.