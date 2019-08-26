В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостобуда

Неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомета здание Мостобуда, пишет УНИАН.

Инцидент произошел примерно в 01:00 (совпадает с мск) на улице Паньковской. Прибывшие на место полицейские обнаружили тубус гранатомета.

В результате обстрела поврежден четвертый этаж.

Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента пока не поступала.

«Мостобуд» — крупнейшая на Украине компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и и жилья.

13 июля неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала «112 Украина».