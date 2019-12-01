Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету». Это позволит расчету установки получать готовое полетное задание в режиме реального времени и уже через минуту быть готовым атаковать цель. Приказ можно будет отдать как с передовой, так и из Национального центра управления обороной в Москве.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в военном ведомстве, испытания новой системы управления оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» прошли осенью в ЗВО.

Под «военным интернетом» подразумеваются закрытые сети передачи данных (ЗСПД). Именно по ним будет поступать информация о цели, минуя дивизионную машину, где проводился расчет полета ракеты. Таким образом, данные из штабов или с передовой будут сразу передаваться на конкретную пусковую установку. Благодаря этому значительно выросла скорость подготовки к пуску ОТРК.

Сейчас соединения, укомплектованные «Искандерами», есть во всех округах. Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, ОТРК может применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Комплексы планируется оснастить более дальнобойными крылатыми ракетами — после выхода США из договора по РСМД Россия может базировать такое оружие и на земле.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 2 декабря.