Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Утром в воскресенье, 1 декабря, в столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписания».

По данным на 8:25 мск, во Внуково было задержано семь рейсов и три отменено, в Домодедово — семь рейса задержано, еще четыре отменено. В Шереметьево задержали два рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.

Ранее 1 декабря сообщалось, что рейс авиакомпании I Fly из города Санья (китайский курорт Хайнань) вылетел в Казань спустя почти двое суток задержки. В авиакомпании сообщили, что задержка была связана с закрытием на двое суток аэропорта Нанкина, откуда 29 ноября должен был вылететь самолет за россиянами.