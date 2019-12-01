Элтон Джон появился на театральной сцене в балетной пачке

Британский музыкант Элтон Джон удивил зрителей театра в Сиднее, появившись на финальном поклоне детского мюзикла «Билли Эллиот» в балетной пачке, пишет Daily Mail.

После завершения шоу зрители были в ожидании выхода актерского состава, который состоял в основном из детей, для финальных оваций. Они разразились громкими аплодисментами, когда увидели среди юных артистов Элтона Джона. На нем, как и на выступавших детях, была балетная пачка.

«Команда и актерский состав мюзикла «Билли Эллиот» были очень удивлены появлению особого гостя... сэра Элтона Джона!» — написали организаторы мюзикла.

Появление британского певца на представлении не было случайным: он является композитором этого мюзикла.

В октябре Элтон Джон выпустил автобиографическую книгу, в которой рассказал о своей многолетней наркозависимости и непростых отношениях с отцом.