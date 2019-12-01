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Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

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Багдасарян заявила, что в августе она собрала все документы для возвращения водительского удостоверения, которого ее лишили пожизненно, но автошкола отказала ей.

«Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела», — написала девушка.

Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelaendewagen. Участники инцидента за неповиновение полиции были приговорены к общественным работам и административным арестам. С ноября 2016 года в отношении Багдасарян было рассмотрено более 70 административных протоколов, составленных за уклонение от исполнения административного наказания.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Багдасарян водительских прав по требованию прокуратуры. В иске надзорного ведомства указывалось, что она по медицинским показаниям не может управлять транспортными средствами. У 24-летней стритрейсерши была диагностирована посттравматическая эпилепсия с частыми припадками.

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