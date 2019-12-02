Творчество духа: как выжить в джунглях Амазонки

Черную краску готовят сами. Они верят, что социальные навыки их предки получили от насекомых, поэтому стараются стать на них похожими, чтобы наладить более тесный контакт с духами. Кроме того, это позволяет им хорошо маскироваться в лесу. Чтобы не заблудиться, они окрашивают ноги красной краской, которая по пути стирается и оставляет метки — по ним находят дорогу домой