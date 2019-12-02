Творчество духа: как выжить в джунглях Амазонки

Ксикрины — индейское племя, которое живет на территории Бразилии, в тропических лесах Амазонки. Они называют себя «людьми большой воды», ведут изолированный образ жизни и до сих пор сохраняют свою самобытность — верят в духов, проводят древние ритуалы, особое внимание уделяют гармонии с природой. Один день из жизни племени — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Ксикрины строят свои деревни недалеко от реки или ручья, но на сухой, хорошо дренированной земле. Река для них и транспортная сеть, и источник пищи
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Традиционные занятия, кроме земледелия, — охота, рыбалка, собирательство
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Все женщины в свободное от домашних забот время занимаются искусством — раскрашиванием друзей, родственников, соседей. Нательной живописи они обучаются с 12 лет
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Черную краску готовят сами. Они верят, что социальные навыки их предки получили от насекомых, поэтому стараются стать на них похожими, чтобы наладить более тесный контакт с духами. Кроме того, это позволяет им хорошо маскироваться в лесу. Чтобы не заблудиться, они окрашивают ноги красной краской, которая по пути стирается и оставляет метки — по ним находят дорогу домой
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Мукука, вождь племени, руководит экипажем лодки, которая отправляется на промысел в затопленные джунгли. Мужчины часто отправляются на охоту на неделю-две, чтобы добыть достаточно мяса для проведения особого ритуала
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
За день им удалось добыть одну птицу и плоды купуасу, аналог какао, который употребляют в свежем виде
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Пока мужчины охотятся, женщины остаются в деревне, готовят муку из маниоки, собирают сладкий картофель и огромное количество бананов для исполнения традиционного ритуала. Их используют как часы, закапывая в землю. Когда они созревают, это означает, что пора начинать церемонию
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Праздничный головной убор из птичьих перьев надевают только по особым случаям
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
К менее значимым торжествам мужчины просто приводят себя в порядок
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Женщины наносят праздничный макияж
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Наряжают детей и делают коллективное фото на память
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Фото: Getty Images/LightRocket/Taylor Weidman
Праздники у ксикринов бывают как общие, так и отдельно женские или мужские. Мальчики традиционно проходят обряд посвящения — сражение с осами, гнездо которых разорили, что символизирует деревню врагов, поединки с тяжелыми булавами, игровые состязания в силе и ловкости
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