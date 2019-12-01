Где этот дрон: гражданские беспилотники остаются вне зоны контроля

В России зарегистрировано не более 16% малых дронов. Требование об их обязательной постановке на учет вступило в силу два месяца назад. Однако наладить эффективную систему контроля за беспилотниками пока не удается , считают эксперты. Инспекторы Ространснадзора не планируют массовых рейдов против тех, кто запускает неучтенные дроны, но готовы отрабатывать сигналы от населения, организаций и правоохранительных органов, пояснили «Известиям» в федеральной службе. Но этого недостаточно для формирования ответственного отношения к использованию квадрокоптеров.

Без присмотра

Новые правила регистрации гражданских беспилотников весом от 250 г до 30 кг вступили в силу 27 сентября. Владельцам дронов дали месяц на то, чтобы поставить их на учет. К концу ноября Росавиация зарегистрировала лишь 8,3 тыс. таких устройств. Всего в стране, по данным Федерального агентства воздушного транспорта, около 500 тыс. беспилотников. Из них любительских «легких» дронов — около 50 тыс., рассказывали «Известиям» в ассоциации «Аэронет».

Наказания за владение незарегистрированным беспилотником нет. Однако запуск такого аппарата, согласно КоАП, карается штрафом 2-2,5 тыс. или лишением права управления дроном на срок до одного года. Это может быть квалифицировано и как нарушение правил пользования воздушным пространством. А за такое нарушение гражданам уже грозит штраф до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 150 тыс., а организациям — до 300 тыс. рублей. Контролировать выполнение этих правил должен Ространснадзор. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что массовые рейды по выявлению незарегистрированных дронов не планируются.

дро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Ространснадзор проводит проверочные мероприятия по фактам нарушения воздушного пространства БПЛА согласно поступившим обращениям граждан, юридических лиц либо соответствующих правоохранительных органов, — пояснили в федеральной службе.

В Ространснадзоре отметили, что при проведении проверочных мероприятий инспекторы используют базу данных Росавиации. И за 2019 год было выявлено всего 216 нарушений.

Дополнительная нагрузка

У Ространснадзора не хватит сотрудников, чтобы проводить массовые рейды, пояснил «Известиям» член общественного совета федеральной службы Виктор Горбачев.

— Ространснадзор занимается контролем деятельности всего транспортного сектора, — пояснил он. — График только плановых проверок расписан на годы вперед. Заниматься еще и беспилотниками инспекторам ведомства просто некогда. Кроме того, там жесткое разделение по специализации: инспектор по водному транспорту не может проверять воздушный, и наоборот. Поэтому без помощи правоохранительных структур за постоянно растущим количеством гражданских летательных аппаратов им просто не уследить.

При этом по мнению эксперта, реагирование на сигналы от населения не может быть достаточно эффективным инструментом. Пока инспектор доберется на место, нарушитель уже может скрыться. А значит, нужно налаживать взаимодействие с подразделениями патрульной-постовой службы и линейными отделами на транспорте, заключил он.

В управлении общественных связей МВД России на запрос «Известий» ответили, что функция по контролю за соблюдением порядка учета и использования гражданских беспилотников массой от 250 г до 30 кг не относится к компетенции ведомства.

В Минтрансе «Известиям» сообщили, что правила учета беспилотников разработаны в соответствии с требованиями Воздушного кодекса. При этом для владельцев квадрокоптеров готовят и послабления. В октябре Минтранс разработал проект постановления правительства, разрешающий использовать «легкие» дроны на небольших высотах без уведомления авиавластей. Как следует из документа, согласовывать не придется полеты беспилотных воздушных судов массой до 30 кг в светлое время суток на высоте менее 150 м над землей или водой. Квадрокоптер обязательно должен находиться в зоне видимости оператора.

др Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем не менее регистрировать беспилотники необходимо, хотя бы для формирования культуры ответственного отношения граждан к запуску таких аппаратов, уверен глава ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев. Даже легкие машины массой 2 кг, преобладающие в любительском сегменте, при попадании в окно дома или автомобиль могут нанести ущерб , пояснил эксперт. По его словам, новые правила должны мотивировать граждан на более осмотрительные полеты и ответственное поведение в воздухе. Необходимость регистрации аппаратов дисциплинирует владельцев, но только в том случае, если они будут понимать: наказание за нарушение правил неизбежно.

Не все владельцы незарегистрированных дронов — злоумышленники, отметил директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. Но квадрокоптеры могут нести и реальные угрозы.

— Их можно использовать для слежки за гражданами, сбора компромата, ведь беспилотник может зависать напротив окон и проводить аудио-, видеозапись. Он даже может нести небольшой взрывпакет, контейнер с биологически опасным веществом, — сказал эксперт.