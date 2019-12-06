KPI для ректора: премии глав вузов привяжут к их эффективности

Стимулирующие премии ректоров вузов будут зависеть от сложности и эффективности их труда. В Минобрнауки разработали проект приказа, который определяет критерии для оценки таких показателей. «Известия» ознакомились с документом и выяснили, что оценивать труд руководителей высших учебных заведений будут по контингенту обучающихся, количеству филиалов вуза, а также его доходам. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что для серьезных изменений качества управления вузами нужны четкие рекомендации по применению предлагаемых критериев.

Проверка на эффективность

Эффективность деятельности глав вузов предложено оценивать по пяти направлениям: качеству образования, международной, научной и финансовой деятельности, а также по работе с кадрами. В проекте приказа Минобрнауки, подлинность которого «Известиям» подтвердили в ведомстве, предлагается за критерии оценки деятельности ректоров взять удельный вес иностранных студентов, число аспирантов и обучающихся по программам магистратуры, средний балл ЕГЭ тех, кто принят на очную форму обучения, а также число научных публикаций и выполнение квоты по приему на работу инвалидов.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что, согласно новой системе оплаты труда ректора, размер его премии определяется в зависимости от сложности работы, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности учреждения.

— Основой для расчета оклада и выплат стимулирующего характера станет средняя зарплата всех работников вуза, включая филиалы, — пояснил «Известиям» представитель ведомства. — К критериям, характеризующим сложность труда, относятся прежде всего контингент обучающихся, доходы учреждения из всех источников и количество филиалов университета. Иностранные планируется учитывать отдельно.

Государственный приоритет

Эксперты, опрошенные «Известиями», по-разному оценивают предложенные нововведения.

Ректор РГСУ Наталья Починок считает, что предлагаемые ведомством показатели повысят операционную эффективность учебных заведений.

— Каждый показатель включает приоритет, который государство определяет для вузов, — отметила она в беседе с «Известиями», — в том числе трудоустройство инвалидов и рост средней зарплаты педагогов и сотрудников.

Однако, по словам Натальи Починок, институты и университеты получают разную поддержку от государства.

— Например, вузы — участники проекта «5-100» имели возможность развить публикационную активность в цитируемых за рубежом журналах и привлечь иностранных студентов за счет целевых средств, полученных по проекту. В отличие от тех, которые не были в программе, — пояснила она.

Для серьезных изменений в качестве управления вузом нужны четкие рекомендации по применению данных показателей, добавила Наталья Починок.

Критерии оценки работы ректоров сопряжены с достижениями, которые определены как в рамках нацпроектов, так и в текущей деятельности вузов, считает заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

— Это прямая возможность учредителя проводить свою политику в высшем образовании, ориентируясь на те задачи, которые стоят перед государством, — уточнила она.

Не ЕГЭ единым

Пока модель определения эффективности глав вузов вызывает много вопросов, заявил «Известиям» ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков.

— Вот представьте, приходит новый ректор в вуз, чтобы вытащить его из провала. Но даже если он очень эффективен, то показатели работы учебного заведения так быстро не улучшить, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями».

Кроме того, студенты с высокими баллами по ЕГЭ обычно едут учиться в Москву или Санкт-Петербург, так что в регионах этот показатель заведомо ниже, добавил Александр Русаков.

Что касается разрыва по баллам за ЕГЭ между студентами из разных регионов, то здесь ситуация не так катастрофична, считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

— По нашим исследованиям, из регионов в столицы уезжают учиться примерно 7,5–8% выпускников, еще 16,5% поступают в вузы других регионов, — сказала она. — Кроме того, министерство планирует увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах, чтобы заинтересовать студентов.

После вступления приказа в силу для ректоров мало что изменится, полагает Татьяна Клячко, так как раньше по этим показателям оценивали учебные заведения, а сейчас будут — руководителей.