Петербургские археологи продолжат создавать 3D-модель Пальмиры

В Дамаске подписано соглашение о сотрудничестве Института истории материальной культуры РАН и департамента древностей и музеев Сирии. Оно предполагает продолжение работы по сохранению культурного наследия Сирии.

Речь прежде всего идет о работе над созданием 3D-модели Древней Пальмиры. Ее завершают специалисты института, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 3D-модель и геоинформационную систему «Пальмира во времени и пространстве» создавали по материалам аэрофотосъемок, которые проводились в 2016 и 2019 годах. Тогда удалось получить более 20 тыс. снимков и построить трехмерную модель.

Как сообщает телеканал «78», в понедельник, 25 ноября, в Дамаске открылась выставка «Две Пальмиры». Ее авторам удалось через фотографии показать сходство Пальмиры и Петербурга. Так, на выставке представлены современные фото Пальмиры и Петербурга и фотографии XIX века, взятые из архива ИИМК РАН.

Ранее на Международном культурном форуме в Петербурге был представлен сайт, посвященный Пальмире. На нем собрана информация, фото путешественников, которые посещали достопримечательность до 2014 года.