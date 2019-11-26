Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу» в интернете

Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы» в Сети. Об этом говорится на сайте ведомства во вторник, 26 ноября.

Как отмечают специалисты, при покупке товаров через интернет со скидкой, есть несколько ключевых особенностей.

«Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», — отметили в ведомстве.

Очень низкая цена должна вызвать подозрение потребителя, так как товар может оказаться фальсифицированным. В таком случае потенциальный покупатель вправе запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность товаров.

«Не допускается навязывание дополнительных товаров и услуг. Проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, поскольку входят в обязанности продавца», — отметили в Роспотребнадзоре.

При покупке через интернет покупатель должен выяснить, в какие сроки товар должен быть доставлен, если срок доставки превышен, то можно отказаться от покупки. Также продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.



«Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей», — предупредили в ведомстве.

15 ноября ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в Сети. Согласно статистике, от компульсивного шопинга страдает каждый 20-й человек (5% населения планеты).