Картину художника Фешина продали на торгах в Лондоне за $3 млн

На аукционе Christie's в Лондоне продали картину художника Николая Фешина — полотно ушло с молотка за $3 млн. По словам экспертов, полотно «Дама с маникюром» — вершина творчества мастера. Фешин написал картину в 1917 году — в поворотный исторический момент для страны.