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В раде заявили об экологической катастрофе в Одессе из-за крушения танкера

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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После крушения танкера Delfi в Черном море можно говорить о начале экологической катастрофы вблизи Одессы, заявила в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова.

Нардеп указала, что после аварии в море оказалось огромное количество горюче-смазочных материалов, а уровень загрязнения воды в эпицентре аварии превышает норму в 157 раз.

При этом, по словам Плачковой, власти не принимают никаких действий и только заявляют о том, что держат ситуацию под контролем.

«Уже сейчас можно говорить, что это начало масштабной экологической катастрофы, потому что такое состояние является критическим для подводного мира. И пока люди, развлекаясь, устраивают селфи у танкера, я не вижу ни одной серьезной реакции власти на эти события», — написала депутат.

Плачкова призвала власти к активным действиям по решению проблемы, иначе плачевные последствия будут ждать не только Одессу, но и всю Украину.

22 ноября танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, вблизи Одессы сел на мель и повалился на бок во время сильного шторма.

По данным госпогранслужбы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера был эвакуирован, но угроза экологической катастрофы сохраняется.

В июле в раде заявляли, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма.

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