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Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

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Фото: TAСС/Архип Верещагин
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Содержание нефтепродуктов у берегов Oдeccы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказал и.o. главы государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«На месте аварии установленo превышение по содержанию в водe нефтепродуктов в 53 разa», — написал он в Facebook.

По словам Фирсова, на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты повторно обследуют место аварии.

По данным государственной пограничной службы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера эвакуирован, но остается угроза экологической катастрофы, передает ТАСС.

Танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, минувшей ночью вблизи Одессы сел на мель и повалился на бок во время сильного шторма.

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