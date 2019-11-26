МВД проверит мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи

В Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для проверки мотивов суицида девушки-следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи. Об этом 25 ноября сообщил сайт ведомства.

«В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего <...> По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 ноября в Сочи тело 23-летней девушки-следователя было найдено на рабочем месте. По основной версии, она свела счеты с жизнью. Как сообщает РЕН ТВ, погибшая закончила университет МВД в августе этого года.

31 октября в Орловской области суд приговорил к трем годам колонии бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское», который во время службы применил насилие в отношении следователя, которая работала во вверенном ему отделе.