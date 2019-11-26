Прямой эфир

МВД проверит мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для проверки мотивов суицида девушки-следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи. Об этом 25 ноября сообщил сайт ведомства.

«В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего <...> По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 ноября в Сочи тело 23-летней девушки-следователя было найдено на рабочем месте. По основной версии, она свела счеты с жизнью. Как сообщает РЕН ТВ, погибшая закончила университет МВД в августе этого года.

31 октября в Орловской области суд приговорил к трем годам колонии бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское», который во время службы применил насилие в отношении следователя, которая работала во вверенном ему отделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Благовещенске знали о склонности к суициду стрелявшего студента
Адвокат обратился к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида Соколова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019