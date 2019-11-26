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Около 15% дизельного топлива в России оказалось поддельным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым. Доля его подделки составила 15%, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

В ведомстве отметили, что за последние несколько лет ситуация улучшилась. Так, в 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше — в этом году 3,5%.

В целом доля некачественного топлива в России в 2019 году составляет 8,8%, сообщили в Минпромторге.

Зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо.

«У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота, — рассказал руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка. Причиной эксперты называют недостаточное производство дизеля в России. Однако в Минэнерго заверили, что потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шестая часть хуже: около 15% дизельного топлива в России — суррогат

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