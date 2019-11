Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину, обнаружены канадскими учеными. Об этом сообщает американское издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своей работе исследователи из Торонтского университета отмечают, что первые сигареты вызывают одновременно и удовольствие, и отвращение. В эксперименте на мышах они выяснили, что за эти ощущения отвечают две группы клеток — различные популяции нейронов.

При этом обе группы находятся в одной и той же области мозга, которая отвечает за положительные эмоции и за формирование зависимостей от вредных привычек.

С развитием привычки работа мозга нарушается — вместо первоначальной эмоции отвращения приходит желание получить новую дозу никотина, вызванное его нехваткой.

Ученые обнаружили, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), тогда как за отвращение была ответственна группа клеток мозга, производящая гормон дофамин. Ранее считалось, что это вещество отвечает только за положительные эмоции.

Результаты исследования открывают путь к разработке препаратов нового типа, которые смогут формировать условный отрицательный рефлекс организма на прием никотина.

13 ноября ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на организм человека. Специалисты выяснили, что даже кратковременное использование таких приборов вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих сердечно-сосудистых заболеваний.