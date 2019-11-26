Безвалидольный матч: «Локо» поборется за евровесну с «Байером»

Московский «Локомотив» во вторник проведет встречу предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» встретятся дома с «Байером» из Леверкузена. От исхода этой игры зависит дальнейшая судьба московского коллектива в еврокубках. Победа над соперником из фармацевтической столицы Германии гарантирует «Локо» международные матчи весной, а поражение с высокой долей вероятности приведет к досрочному завершению европейского сезона для красно-зеленых.

Шанс на весну

Ситуация в группе «Локомотива» запутанная. Туринский «Ювентус» с 10 очками возглавляет квартет и уже обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Многие думали, что все свои задачи еще в прошлом туре решит и «Атлетико», но испанцы неожиданно уступили «Байеру» (1:2). Теперь, за два тура до окончания группового турнира, у «матрасников» семь очков, а у «Локо» и «Байера» — по три балла. Таким образом, победа над немцами позволит москвичам гарантировать себе, как минимум, третье место в квартете и путевку в Лигу Европы. А если в параллельной встрече «Ювентус» ещё и отберет очки у «Атлетико», то «Локо» сохранит шансы на плей-офф ЛЧ. Тогда все вопросы будут решаться в заключительном туре, в котором подопечные Юрия Сёмина сыграют с испанским клубом на его поле в Мадриде.

— В том, что «Байер» обыграл «Атлетико», есть две стороны, — сказал «Известиям» полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. — Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс.

Конечно, есть и менее позитивные сценарии для «Локомотива». Любое поражение от «Байера» с разницей в два мяча или в один при более чем двух пропущенных голах лишит «железнодорожников» всех шансов на еврокубковую весну. А в случае ничьей придется ориентироваться на исходы параллельных игр

— Перед командой стоит одна задача — побеждать в каждом следующем матче, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Нужно набирать максимальное количество очков в оставшихся играх Лиги чемпионов.

Именно с «Байера» «Локомотив» начал свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Их первая встреча состоялась еще в сентябре и получилась очень успешной для российского клуба. «Железнодорожники» обыграли немцев на выезде (2:1). Этот результат стал настоящей пощечиной для «Байера», руководство которого заявляло, что его цель — как минимум выйти из группы. Теперь у леверкузенцев есть шанс взять реванш, а у «Локо» — подтвердить свой уровень.

— Сложно судить, как изменились команды с момента их первой встречи в начале осени, — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — Хоть «Байер» и уступил в прошлый раз, но он был далеко не так плох, как думают некоторые. «Локомотиву» предстоит сразиться против очень сильного соперника. Уверен, это будет интересный матч, он определяющий для обеих команд. Считаю, что победителем станет тот, кто лучше отнесется к реализации своих моментов, а шансы точно будут и у тех и у других.

Матч жизни

По сути, это действительно ключевой матч для обоих коллективов. На данный момент «Байер» и «Локомотив» фактически балансируют между успехом и провалом в еврокубках. Часто игры с таким грузом ответственности получаются слишком скучными из-за чрезмерного давления. Этот матч фактически можно сравнить с финалом.

— Нас ждет игра на результат, — сказал «Известиям» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин, выступавший за леверкузенцев с 2007 по 2008 год. — «Байеру» необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят «железнодорожники». Несмотря на гостевой матч и не самые приятные погодные условия, немцы будут играть только на победу и постараются навязать свою игру с первых же минут. Но я верю в «Локомотив» и в то, что всё закончится в пользу москвичей.

«Байер» приедет в Москву без своего главного актива — 20-летний хавбек Кай Хаверц получил травму еще перед прошедшим перерывом на сбор национальных команд. В итоге один из самых перспективных футболистов Германии пропустил матчи сборной и не успел восстановиться к играм клуба. Юный полузащитник, трансферную стоимость которого оценивают в €90 млн, получил растяжение мышц бедра две с половиной недели назад в матче 11-го тура национального первенства бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0).

— Хаверц, несмотря на юный возраст, уже успел заявить о себе и стал настоящим лидером «Байера», — заявил «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, долгое время выступавший в Германии. — Кая можно считать светлым пятном в составе леверкузенцев. Он хорош как при атаке, так и при контроле мяча в середине поля. У него отличная левая нога, Хаверц — очень быстрый и креативный футболист. Я бы сказал, что он единственный козырь в колоде «Байера» и его потеря лишит команду вариативности. А для «Локомотива» это, конечно, огромный плюс.

Заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» «Локомотив» проведет 11 декабря.