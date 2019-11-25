Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы

В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы. Женщина получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована.

Как сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на свои источники, это произошло 25 ноября в здании больницы на Коммунальной улице. В учреждении информацию подтвердили.

Подробности происшествия выясняются. По некоторым данным, нападение совершил отец девочки — пациентки больницы.

В начале ноября в Томской области родственник пациента, к которому вызвали бригаду медиков, напал на одного из сотрудников бригады после того, как ему сообщили о смерти близкого человека.