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Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы

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В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы. Женщина получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована.

Как сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на свои источники, это произошло 25 ноября в здании больницы на Коммунальной улице. В учреждении информацию подтвердили.

Подробности происшествия выясняются. По некоторым данным, нападение совершил отец девочки — пациентки больницы.

В начале ноября в Томской области родственник пациента, к которому вызвали бригаду медиков, напал на одного из сотрудников бригады после того, как ему сообщили о смерти близкого человека.

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