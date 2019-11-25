Совфед одобрил закон о «гонорарах успеха» адвокатов

Совет Федерации одобрил закон о «гонорарах успеха» адвокатов. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

Закон предусматривает создание механизма, благодаря которому защитники смогут самостоятельно определять размер гонорара в зависимости от исхода дела и результатов работы. Отмечается, что эти гонорары не могут использоваться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

В качестве первого этапа квалификационного экзамена во всех региональных адвокатских палатах вводится единое тестирование. Оно будет проводиться с помощью единой автоматизированной информационной системы, которая обеспечивает анонимную проверку результатов.

Кроме того, теперь с защитников снимают так называемое «крепостное право» — ограничения в праве изменения членства в адвокатских палатах субъектов РФ. Также снимается требование о пятилетнем стаже работы для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов. Этот срок предложено уменьшить до трех лет.

В случае если адвокат по собственному заявлению прекращает свою деятельность, вернуть свой статус он может в течение года, но не позднее 10 лет. Ранее этот период составлял шесть месяцев.