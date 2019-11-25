Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов стал правозащитником

Сергей Семенов, осужденный за изнасиловании Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью в Самаре. Об этом он сообщил в интервью RT в понедельник, 25 ноября.

Сергей, считающий себя жертвой оговора и несправедливого суда, досрочно вышел на свободу в январе прошлого года, менее чем через два года после вынесения приговора. Он устроился работать таксистом. При этом молодой человек стал получать большое количество писем от людей с рассказами о том, что их несправедливо осуждают по тем или иным статьям. Сначала он консультировался по поступающим вопросам со знакомым адвокатом Сергеем Хальченко, а теперь они вместе стараются ответить на получаемые обращения.

Мужчины задумались о создании полноценного проекта, в котором Хальченко будет заниматься правовой помощью людям, столкнувшимся с непростой жизненной ситуацией, а Семенов займется необходимой им информационной поддержкой.

Сергей также высказал мнение, что сумел досрочно выйти на свободу только благодаря громкой огласке в обществе. Изначально суд постановил ему наказание сроком более восьми лет колонии строгого режима.

Сергей Семенов был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, произошедшее, по версии следствия, 1 апреля 2016 года на дне рождения их общего знакомого. После окончания праздника девушка, которой на тот момент не исполнилось 18 лет, обвинила Семенова в изнасиловании, сам молодой человек свою вину отрицал. В декабре 2016 года суд признал Семенова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.

История получила широкую огласку после передачи, которая вышла в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Общественники стали активно бороться за свободу молодого человека, считая его жертвой алчной семьи. В итоге Семенов вышел на свободу 10 января 2018 года.