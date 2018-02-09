Насильник Шурыгиной ответил на новое обвинение в домогательствах

22-летний Сергей Семенов, который провел год в тюрьме за изнасилование скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, ответил на новое обвинение в изнасиловании. По его словам, он даже не знаком с Екатериной Лукоянчиковой, которая рассказала СМИ о насилии с его стороны.

«Я ее знать не знаю эту девушку. В скором времени мы будем подавать к ней судебный иск», – сказал Семенов в интервью YouTube-каналу «The Люди».

Он также отметил, что все, что описывает эта девушка, было в принципе невозможно. Семенов рассказал, что полчаса вглядывался в лицо Лукоянчиковой, но так и не смог ее вспомнить.

Сергей Семенов был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, произошедшее, по версии следствия, 1 апреля 2016 года на дне рождения их общего знакомого. После окончания праздника девушка, которой на тот момент не исполнилось 18 лет, обвинила Семенова в изнасиловании, сам молодой человек свою вину отрицал. В декабре 2016 года суд признал Семенова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.

История получила широкую огласку после передачи, которая вышла в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Общественники стали активно бороться за свободу молодого человека, считая его жертвой алчной семьи. В итоге Семенов вышел на свободу 10 января 2018 года.