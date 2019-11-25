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Михаил Мень станет главой «Российского экологического оператора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российское правительство решило назначить гендиректором «Российского экологического оператора» экс-главу Минстроя Михаила Меня. Об этом сообщил в понедельник, 25 ноября, вице-премьер России Алексей Гордеев, передает ТАСС.

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«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», – сказал Гордеев.

Ранее, 22 ноября, руководитель «Российского экологического оператора», куратор реформы по обращению с отходами в России Денис Буцаев покинул свой пост. Как сообщает «Газета», его уволили «из-за недостатка аппаратного веса». Компания не реализовала все назначенные ей проекты, потому что у нее закончились деньги.

Михаил Мень был первым руководителем Министерства строительства и ЖКХ. Он занимал этот пост с 2013 по 2018 год. При нем началась масштабная реформа долевого строительства жилья, которую завершает уже новый глава ведомства Владимир Якушев, входящий в набсовет РЭО, сообщает РБК.

Политическую карьеру Мень начал в 1990-е годы. В 1993-м его избрали депутатом Московской областной думы, в 1995 году он стал депутатом Госдумы от партии «Яблоко». В 2000-х занимал должность вице-губернатора Московской области, а затем заместителя мэра Москвы, с 2005 по 2013 год — губернатора Ивановской области.

Мень ушел с поста министра в мае 2018 года и вскоре стал аудитором Счетной палаты.

13 ноября на заседании Госдумы Мень выступил с докладом, в котором отмечалось, что из 97% ежегодно образующихся 70 млн т ТКО размещается на полигонах, расположенных в черте городов и населенных пунктов. Сокращение полигонов и недопущение образования несанкционированных свалок невозможны без создания комплексной системы обращения с отходами. Успех реформы в сфере обращения с ТКО, по словам Меня, зависит от деятельности всех ее участников, от деятельности властей регионов и региональных операторов, а также от достаточности мощностей не только обработки и утилизации, но и размещения ТКО на период создания соответствующей инфраструктуры.

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