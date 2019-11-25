Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 25 ноября, на сайте правительства.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — сказано в распоряжении главы кабмина.

Документ, как отмечает «Газета.ру», датирован 23 ноября. Причины увольнения чиновника с поста не раскрываются.

Ранее в ноябре Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова. Чиновник занимал эту должность с конца ноября 2018 года.