31 июля в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция по теме «Полигон ТКО «Ядрово»: текущая ситуация, векторы развития».

Участники мероприятия:

Алексей Волошин, учредитель ООО «ЦМПТ»;

Станислав Маслеников, генеральный директор ООО «Весна»;

Тимур Гараев, адвокат ООО «Ядрово»;

Александр Киселев, генеральный директор ООО «Чистая энергия».

Полигон «Ядрово» сменил собственника

Общество с ограниченной ответственностью «Весна» стало собственником 75% ООО «Ядрово», которое является оператором полигона ТКО «Ядрово». Переговоры по сделке начались в феврале 2019 г. и шли несколько месяцев. В начале апреля были согласованы основные условия. На базе этих договоренностей был разработан и подписан пакет юридических соглашений. Подписание состоялось в июле 2019 г. в два этапа. Регистрация сделки завершена 29 июля 2019 г. ООО «ЦМПТ», которое являлось собственником 75% доли в капитале ООО «Ядрово», передало эту долю «Весне», а само получило 16% в капитале “Весны”.

Прежняя управляющая команда сохранила небольшую долю участия, в рамках которой она обеспечит бесперебойное функционирование установленной на полигоне системы активной дегазации и строительство совместно с партнерами из Швеции завода по генерации электрической энергии из свалочного газа.

«Весна» является резидентом Сколково и правообладателем новых технологий по глубокой переработке отходов. Цель сделки - создать на площадке полигона Ядрово промышленную установку для этих целей отходов на базе принадлежащей Весне технологии. Во время прямой линии с гражданами России в 2018 г. Президент сообщил, что в стране должны построить 238 заводов по утилизации, из них 200 - до 2024 года. «При этом речь, безусловно, идет не о каких-то „керосинках“, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а о самых современных предприятиях». Именно такое предприятие мы и планируем построить в Ядрово. Для этого уже проведен ряд подготовительных мероприятий.

Предыдущие собственники полигона смогли выстроить серьезные партнерские отношения с профильными иностранными компаниями. Фактически был создан консорциум из представителей нашей страны, Голландии и Швеции, который не просто внедряет в России зарубежные технологии, но и уже начал создавать свои собственные. Участники этого консорциума договорились создать общий центр по разработке и внедрению технологий. Подготовлен проект штатного расписания. В результате состоявшейся сделки “Весна” возьмет на себя организаторскую роль по созданию такого центра в Сколково. Мы хотим стать «единым окном», в которое могут обращаться как потенциальные заказчики услуг в области обращения с ТКО, так и авторы идей и новых технологий. У нас в стране много талантливых людей. Мы всех приглашаем к сотрудничеству.

Судебные споры

В то же время «Весна», как новый мажоритарный собственник ООО «Ядрово», выражает озабоченность тем фактом, что 22 июля 2019 г. Волоколамский городской суд вынес постановление об аресте активов, используемых в работе ТКО «Ядрово». В том числе и тех активов, которые не имеют отношения к захоронению отходов на полигоне, и на базе которых «Весна» планирует построить установку по глубокой переработке отходов. В целом эта история вызывает много вопросов. Так, например, судебное разбирательство начато по факту обнаружения на земельном участке, отведенном для строительства канализации, фильтрата. Судья Волоколамского городского суда Перминова Е.А. в рамках вынесенного решения 6 мая 2019 г. решения дала юридическую оценку по данному факту, где содержится следующий вывод: «… собранные доказательства, в совокупности не подтверждают событие административного правонарушения». Это решение вступило в законную силу.

Менее чем два месяца спустя она кардинально меняет свою позицию. Также непонятно, зачем для обеспечения потенциального ущерба в 2,5 млн. руб. арестовывать все активы, стоимость которых составляет многие сотни миллионов рублей? На полигоне установлена сложная система сбора и утилизации свалочного газа. Зачем отстранять от управления этой системой опытных специалистов, которые прошли соответствующее обучение и за год эксплуатации приобрели ценнейший практический опыт? Есть и ряд других вопросов, на которые у нас пока нет ответов. Хотим подчеркнуть, что решение об аресте активов не вступило в законную силу. “Весна” уверена, что апелляционный суд не поддержит решение городского суда Волоколамска и отменит это решение. И вся эта история останется в прошлом.

Мы с полным пониманием относимся к настроениям местных жителей и сделаем все, чтобы в результате смены собственников их интересы не только никак не пострадали, но и чтобы в будущем исключить любые события аналогичные тем, которые имели место в марте прошлого года. Мы обеспечим бесперебойное функционирование системы сбора свалочного газа и не допустим его выбросов. А имеющаяся технология утилизации поможет устранить риск таких выбросов в принципе.

Наша компания открыта для обсуждения со всеми заинтересованными лицами всех и любых вопросов, относящихся к деятельности полигона, текущей ситуации и нашим планам. Мы готовы к диалогу с местными жителями, органами государственной власти и управления, с коммерческими и научно-исследовательскими организациями.