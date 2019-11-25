В Марий Эл арестовали сбившего подростка депутата

Следственный комитет России по Республике Марий Эл арестовал депутата одного из сельских поселений республики. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть подростка. Об этом сообщается на сайте следственного управления ведомства по региону в понедельник, 25 ноября.

«Предъявлено обвинение 37-летнему депутату Собрания депутатов одного из сельских поселений Волжского района Республики Марий Эл в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, пoвлекшее по неoсторожности смерть человека, совершенное лицoм, находящимся в сoстоянии опьянения»)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 19 ноября в селе Сотнур Волжского района пьяный мужчина превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на обочину, где сбил 16-летнего подростка. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 ноября стало известно, что суд на 1,5 года лишил прав на управление автомобилем депутата Госдумы Николая Герасименко, который сбил в Москве мотоциклиста. Тогда в результате ДТП водитель мотоцикла получил сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, а также ряд других переломов и ушибов.