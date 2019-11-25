Лавров заявил о договоренности с Непалом подписать соглашение по ВТС

Россия и Непал договорились подписать соглашение в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

«Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение», — цитирует его ТАСС.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия намерена рассмотреть возможность расширения поставок вертолетов Ми-17 в Непал. «В условиях непальского высокогорья хорошо зарекомендовала себя российская авиационная техника <…> есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее», — добавил Лавров.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Россия и Нигерия планируют подписание соглашения по ВТС. По словам посла этого африканского государства в Москве Стива Дэвиса Угбы, вместе с его подписанием откроются новые возможности в поставках продукции военного назначения, обучении специалистов.