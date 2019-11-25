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Емельяненко увидел страх в глазах Кокляева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии боя против пауэрлифтера Михаила Кокляева заявил, что увидел страх в его глазах.

В ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» в понедельник, 25 ноября, между Емельяненко и Кокляевым состоялась дуэль взглядов. «Что я увидел в глазах Кокляева? Страх. Он боится», — сказал Емельяненко. Он добавил, что Михаил — «массивный человек, но не боец».

Всего 29 ноября на московской «ВТБ Арене» сразятся восемь пар бойцов. Ранее сообщалось, что, помимо Емельяненко и Кокляева, на ринге встретятся Максим Новоселов и Алексей Гончаров, а также Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.

Это три основных боя турнира, которые будут показаны в прямом эфире телеканала.

Комментатором боя Емельяненко и Кокляева выступит депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев.

9 ноября Кокляев рассказал, что у него нет личной неприязни к Емельяненко, но имеется спортивная злость. С марта этого года спортсмены конфликтуют из-за записи Кокляева в соцсетях: комментируя спор Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым, он заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко в ответ записал видео, в котором призвал оппонента быть осторожнее и пригрозил явиться к пауэрлифтеру на тренировку. После перепалки в целом ряде постов спортсмены договорились провести реальный поединок.

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