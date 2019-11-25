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Кольская АЭС организовала сбор корма для диких лошадей

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Кольская АЭС организовала благотворительную акцию для сбора средств на корма диким лошадям, обитающим на Терском берегу. В село Кузомень доставили около 1,5 т овса и кормовой смеси. Такой запас позволит подкармливать небольшой табун в течение зимнего сезона.

Как рассказали ИА «Би-порт» в пресс-службе заполярной атомной станции, благодаря поддержке атомщиков эта зима станет первой, когда лошади не будут голодать.

Местные жители Яков и Наталья Чунины, регулярно подкармливающие животных, отметили, что проблемой является не только покупка кормов, но и их доставка. А с помощью сотрудников Кольской АЭС такой солидный груз удалось доставить в этот район.

Есть версия, что лошадей на Терский берег завезли из Якутии в конце 1980-х годов. Аборигенная порода якутских лошадей оказалась не совсем пригодной для работы, но смогла адаптироваться к климату Кольского Заполярья и выжила в условиях свободного выпаса. Теперь это местная достопримечательность, которой активно интересуются туристы.

В окрестностях Кузомени обитают шесть таких лошадей. Это четвертое или пятое поколение завезенных животных. Они питаются водорослями Белого моря и скудной травой, растущей на берегу. Несмотря на дикий образ жизни, лошади не могут обходиться без помощи людей.

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