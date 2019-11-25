СМИ сообщили о подтоплении в индийском Бангалоре около 250 домов

Около 250 домовладений оказались в зоне затопления в индийском штате Бангалор из-за прорыва дамбы. Сооружение было возведено на одном из местных озер, сообщил в понедельник, 25 ноября, телеканал NDTV.

По его данным, проводится эвакуация более 250 семей. Пострадавших обеспечивают временным жильем, водой и продовольствием.

Причиной прорыва дамбы могли стать земляные работы по укладке трубы, проводившиеся в воскресенье. В затопленном районе размещены насосы для откачки воды, ликвидируются последствия прорыва дамбы.

В августе в результате схода селевого потока в швейцарском кантоне Вале пропали мужчина и девочка. Мощный дождь вызвал подъем уровня воды в местной реке, что вызвало сход селя.