Прямой эфир

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

0
Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона. Статью об этом опубликовал журнал Focus.

Не нехватку витамина могут указывать боль в конечностях и костях, а также малоподвижность суставов в утренние часы, избыточный вес, сильная потливость головы, проблемы с кишечником и депрессивное состояние.

Профессор медицины, физиологии и биофизики в Медицинском центре Бостонского университета Майкл Ф. Холика рассказал, что для получения организмом витамина D необходимо находиться на солнце в течение 10–15 минут в день.

Отмечается, что при дефиците витамина D возрастает риск остеопороза, диабета второго типа и повышенного давления. При этом недостаток может возникать даже при употреблении продуктов, содержащих важный витамин, так как солнечный свет остается самым важным его источником.

24 ноября британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали лучшие средства от похмелья
Врач из Франции рассказала о признаках появления алкоголизма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019