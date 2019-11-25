Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона. Статью об этом опубликовал журнал Focus.

Не нехватку витамина могут указывать боль в конечностях и костях, а также малоподвижность суставов в утренние часы, избыточный вес, сильная потливость головы, проблемы с кишечником и депрессивное состояние.

Профессор медицины, физиологии и биофизики в Медицинском центре Бостонского университета Майкл Ф. Холика рассказал, что для получения организмом витамина D необходимо находиться на солнце в течение 10–15 минут в день.

Отмечается, что при дефиците витамина D возрастает риск остеопороза, диабета второго типа и повышенного давления. При этом недостаток может возникать даже при употреблении продуктов, содержащих важный витамин, так как солнечный свет остается самым важным его источником.

24 ноября британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.