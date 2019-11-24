В Санкт-Петербурге на водителя такси напал мужчина с ножом

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на водителя такси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 24 ноября.

Инцидент произошел рано утром. В 4:16 полиция получила сообщение о том, что на набережной Фонтанки ранен водитель такси. По предварительным данным, один из трех мужчин, которые переходили дорогу, взобрался на автомобиль BMW пострадавшего. Водителю пришлось выйти из машины, чтобы разобраться с нарушителем. В итоге мужчина напал на таксиста и ударил его ножом.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие. В ходе борьбы нападавший был убит.