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Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

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Фото: МВД.РФ
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В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в воскресенье, 24 ноября.

Инцидент произошел в городе Нягань. Во время планового обхода территории лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым на одном из строений. Подбежав к пылающему зданию, полицейский услышал крики и выбил дверь. Ему удалось спасти троих детей и двоих взрослых.

Волк отметила, что после спасения хозяйка квартиры бросилась в горящее здание за документами на переселение из ветхого жилья. Она достала из горящего шкафа нужные бумаги, однако выйти на улицу у нее не хватило сил. Участковый вынес женщину из пламени.

20 ноября в Ухте сотрудники МЧС спасли семью из пяти человек, в том числе трех детей, во время пожара в доме.

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