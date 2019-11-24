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В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.

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По информации китайской полиции, «спецагента» зовут Ван Лицян, он родом из восточной провинции Фуцзянь, ему 26 лет, он безработный.

Как сообщило издание The Age 23 ноября, «китайский шпион» Ван «Уилльям» Лицян попросил политического убежища у властей Австралии. По данным издания, в 2014 году ему предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге, где он понял, что в основе его работы будет продвижение целей Коммунистической партии Китая (КПК) и ее вооруженных сил.

В 2018 году мошенник работал на Тайване, где на тот момент проходили выборы, и участвовал в операции, целью которой было сместить главу администрации острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки и заявил, что хочет «помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки».

Кроме того, в феврале 2019 года Ван Лицян был замешан в еще одном мошенничестве на сумму 4,5 млн юаней ($960 тыс.).

11 ноября сообщалось, что белуху, которая играла в мяч с моряками южноафриканской лодки в Северном Ледовитом океане, приняли за российского шпиона. В Сети появилось видео, на котором пассажир судна бросает мяч в воду, а кит ловит его, чтобы вернуть хозяину. Ученые предположили, что животное — это специально обученный российской армией кит по кличке Хвалдимир.

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