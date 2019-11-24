Папа римский предостерег от крушения системы контроля над вооружениями

Папа римский Франциск призвал отказаться от недоверия и предостерег мировое сообщество от крушения международной системы контроля над вооружениями. Об этом он заявил в своем послании по атомному разоружению, произнесенном в Парке мира в Нагасаки — месте атомной бомбардировки 9 августа 1945 года.

По его словам, мировым лидерам необходимо сохранить принципы, гарантирующие разоружение и нераспространение, в том числе Договор о запрещении ядерного вооружения.

«Будучи убежденным, что мир возможен и необходим без ядерного оружия, прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», — приводит слова понтифика ТАСС.

Глава Римско-католической церкви назвал «мнимой безопасность», опирающуюся на страхи и недоверие, которые «подрывают любую возможность диалога», а также призвал помнить о катастрофических последствиях использования ядерного оружия для человечества и окружающей среды.

6 августа минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мемориальная церемония прошла в Парке мира в центре города. Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 кт в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли 70–100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. Через три дня еще одна бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 кт в тротиловом эквиваленте.

Япония вступила во Вторую мировую войну в декабре 1941 года в составе нацистского блока, в который также входили Германия и Италия. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года страна оставалась последним противником государств антифашистской коалиции. В результате американской атаки на Хиросиму и Нагасаки 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии.