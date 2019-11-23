В Самаре BMW потушили водой из канализации

На одной из трасс Самары загорелся автомобиль BMW X6,и на помощь ему пришел водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который потушил машину стоками канализации. Видео инцидента опубликовали в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, автомобиль вспыхнул с подкапотного пространства. В разгар происшествия подъехала машина ассенизатора, который предложил свою помощь.

Как пишет сайт kp.ru, многие пользователи сети иронизировали над ситуацией, отмечая, что машину будет сложно отмыть. При этом неизвестно, чем ситуация закончилась.

21 октября сообщалось, что ЦОДД назвал основные причины ДТП за сентябрь в Москве — превышение скорости, невнимательность участников движения, а также непропуск пешеходов на переходах.