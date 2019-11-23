Прямой эфир

Пенс прибыл в Ирак с необъявленным визитом

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Майк Пенс в субботу прибыл с необъявленным визитом в Багдад, где обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию иракского премьера.

Девять кругов Багдада: протесты в Ираке не повредили компаниям из РФ
Сергей Лавров прибыл в столицу страны на фоне масштабных митингов

«В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов», — заявили в правительстве.

В ходе своего визита Пенс также посетил американскую военную базу Айн аль-Асад, сообщает Eyewitness News.

По данным посольства США в Багдаде, о цели визита не сообщалось.

С начала октября в Ираке проходят протесты против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требуют отставки властей. Изначально акции начинались мирно, но позже обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

31 октября премьер Ирака согласился подать в отставку, но при условии наличия альтернативной кандидатуры. Президент страны Бархам Салех дал согласие на проведение досрочных выборов после принятия нового закона о выборах.

12 октября правительство Ирака утвердило законопроекты о парламентских выборах и о Верховной избирательной комиссии, сообщает «РИА Новости». Позднее иракское правительство приняло решение отложить выборы в законодательные органы на срок, который «будет определен позже».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Ирак
Захарова рассказала о последствиях дестабилизации обстановки в Ираке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019