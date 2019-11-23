Пенс прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Вице-президент США Майк Пенс в субботу прибыл с необъявленным визитом в Багдад, где обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абд-Махди массовые народные протесты, проходящие в стране. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию иракского премьера.

«В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов», — заявили в правительстве.

В ходе своего визита Пенс также посетил американскую военную базу Айн аль-Асад, сообщает Eyewitness News.

По данным посольства США в Багдаде, о цели визита не сообщалось.

С начала октября в Ираке проходят протесты против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требуют отставки властей. Изначально акции начинались мирно, но позже обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

31 октября премьер Ирака согласился подать в отставку, но при условии наличия альтернативной кандидатуры. Президент страны Бархам Салех дал согласие на проведение досрочных выборов после принятия нового закона о выборах.

12 октября правительство Ирака утвердило законопроекты о парламентских выборах и о Верховной избирательной комиссии, сообщает «РИА Новости». Позднее иракское правительство приняло решение отложить выборы в законодательные органы на срок, который «будет определен позже».