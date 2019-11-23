Россия достроит в Венесуэле завод по производству автомата Калашникова

Россия не будет сворачивать строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Даже не обсуждается (прекращение строительства. — Ред.), достроим», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах завершения процесса.

В апреле глава управления Генеральной прокуратуры России Дмитрий Демешин сообщил о возбуждении двух уголовных дел о выявленных «Ростехом» хищениях при строительстве в Венесуэле данного завода. Предприятия строились по внешнеэкономическим договорам, уточнил он. В ходе проведения работ «были похищены средства», подчеркнул он, не уточнив размер ущерба. В результате расследования был осужден бывший член Совета Федерации от Белгородской области Сергей Попельнюхов. Им были похищены денежные средства в размере 1,18 млрд рублей.

В октябре на сайте концерна появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола. В ходе испытания автомат превысил норму Минобороны больше чем в три раза. АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов.

11 ноября главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что завод разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны.