В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста.

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии.

Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно.

Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного. От поиска новой работы человек не имеет права отказываться — по крайней мере нельзя отказываться от двух вариантов, предложенных службой занятости. При получении отказа о приеме на работу необходимо попросить у работодателя пояснения о причинах.

Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отказываться от обучения, которое предложит служба занятости.

Если же даже при соблюдении гражданином этих условий новую работу найти так и не удалось, сотрудники центра занятости предложат ему досрочно выйти на пенсию. В случае согласия он должен обратиться с соответствующим заявлением в ПФР.

29 октября сообщалось, что Центральный банк РФ и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). ГПП даст возможность жителям России самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Согласно новой системе, пенсионный взнос, который не превышает 6% от зарплаты, освобождается от налога на доход физлиц.