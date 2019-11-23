Украинский тренер Вернидуб объяснил нежелание работать в российских клубах

Украинский футбольный тренер и бывший игрок петербургского «Зенита» Юрий Вернидуб в очередной раз заявил о нежелании работать в России.

Сейчас специалист возглавляет белорусский «Шахтер» из Солигорска.

«В Россию не поеду никогда и ни за какие деньги. Хотя варианты были и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни», — цитирует его издание «Прессбол».

Он подчеркнул, что готов работать в любом клубе постсоветского пространства, кроме России. «Кто прав, рассудит только время», — подытожил тренер.

Минувшим летом Вернидуб негативно высказался об украинцах, которые уезжают в российские клубы. Он заявил, что таким образом они «бегут за деньгами» и отрекаются от национальной сборной.

Вернидуб — известный в прошлом советский и украинский футболист. Его последним профессиональным клубом был «Зенит» из Санкт-Петербурга, за который он выступал с 1997 по 2000 год и был его капитаном.

В начале октября главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал условия, при которых согласится возглавить ФК «Милан».