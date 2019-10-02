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Украинский тренер Шевченко назвал условия работы в ФК «Милан»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал условия, при которых согласится возглавить ФК «Милан». Об этом в своем Twitter рассказал итальянский журналист Танкреди Палмери 2 октября.

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По его словам, Шевченко рассчитывает совмещать должности в национальной команде Украины и в «Милане». Кроме того, приступить к обязанностям в Италии 43-летний специалист будет готов не раньше ноября из-за важных матчей отборочного раунда на ЧЕ-2020, в которых украинцы должны будут сыграть с Литвой и Португалией, пишет RT.

Андрей Шевченко является экс-нападающим «Милана», на его счету — 175 голов за итальянскую команду и 27 голевых передач. За команду он выступал с 1999 по 2006 год. Вместе с «Миланом» украинец выиграл чемпионат (2003/04), Кубок (2002/03) и Суперкубок Италии (2004), а также становился победителем Лиги чемпионов (2002/03) и обладателем трофея Суперкубка УЕФА (2003). Кроме того, в 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча», а в дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии A, отмечает «Спорт-Экспресс». В 2012 году он завершил карьеру игрока, а в 2016 году возглавил сборную Украины, уточняет REGNUM.

Как пишет портал Tutto Mercato, нынешний наставник «Милана» Марко Джампаоло покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

По итогам шести туров чемпионата Италии, «Милан» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. Клуб одержал две победы и потерпел четыре поражения. От последнего места команду отделяют всего три очка.

30 сентября сообщалось, что футбольный клуб «Спартак»рассматривает бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

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