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СМИ сообщили о шведском паспорте у министра обороны Ирака

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Фото: Global Look Press/Bai Ping
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Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари является подданным Швеции, хотя в Ираке лицам, которые занимают высокие посты, не разрешено иметь двойное гражданство. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

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Источником телеканала стал пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон. По предварительным данным, аш-Шамари прописан в одном из пригородов Стокгольма. Отмечается, что в Швеции министр обороны Ирака зарегистрирован под другим именем.

Предположительно, он подал документы на получение вида на жительство в 2009 году, а в 2015 году получил шведский паспорт. Журналисты пообщались с жителями дома, в котором прописан аш-Шамари, один из соседей по фотографии его опознал.

25 октября жители Ирака вновь вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия, чтобы выразить недовольство политикой действующего правительства.

Предыдущая волна протестов произошла меньше месяца назад и унесла жизни более 150 человек. Митинги вспыхнули в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты требовали отставки властей.

Силовики разгоняют толпу с помощью огнестрельного оружия и слезоточивого газа. 2 октября министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности.

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