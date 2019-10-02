Армию Ирака привели в боевую готовность из-за массовых беспорядков

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари в среду, 2 октября, распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности в связи с происходящими в стране беспорядками, сообщает As-Sumaria со ссылкой на заявление ведомства.

Такие меры последовали для «сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений и жизненно важных объектов, а также всех посольств и дипмиссий», передает ТАСС.

1 октября в Ираке вспыхнули митинги в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки властей. В ряде мест, в частности в иракской столице, начавшиеся мирно протесты обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

На следующий день митинги вспыхнули с новой силой и быстро распространились на другие города и регионы. Участники демонстраций жгут местные администрации, вступают в столкновения с полицией, перекрывают дороги. Силовики разгоняют толпу с помощью огнестрельного оружия и слезоточивого газа.