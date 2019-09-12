Давняя боль: как шииты поминают погибшего имама

Мусульмане-шииты всего мира отметили день Ашура — траур по имаму Хусейну. В 680 году, на 10-й день месяца мухаррам, внук пророка Мухаммеда, его брат и 70 их сподвижников были убиты в битве при Кербеле, на территории современного Ирака. В память об их мученической смерти проходит тазия — траурная процессия с воспроизведением сцен борьбы и гибели имама, ее участники зачастую проливают собственную кровь, нанося себе удары цепями или кинжалами
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Sayed Baqer AlKamel
Траурные церемонии состоялись в Иране и Ираке, Афганистане, Ливане, Пакистане, Азербайджане, Бахрейне
На весь экран
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Pratik Chorge
Сотни людей оплакивают смерть имама Хусейна в индийском Мумбаи. Подобные памятные мероприятия проходят во всех странах, где есть сообщества шиитов
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami
В Иране во время правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви траурные уличные процессии были запрещены, но после исламской революции 1979 года, упразднения монархии и прихода к власти аятоллы Хомейни эти традиции возобновились
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Dominika Zarzycka
Подготовку к вечерней траурной процессии начинают с утра
На весь экран
Фото: Getty Images/Scott Peterson
На улицах иранской столицы в день Ашура появляются черные знамена с сурами из Корана и надписями, напоминающими о мученической смерти имама Хусейна, декорации, воссоздающие образ пустыни, в специальных пунктах бесплатно раздают назри — традиционное блюдо, приготовленное на пожертвования верующих
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Sayed Baqer AlKamel
Поминальные церемонии сопровождаются молитвами и религиозными песнопениями
На весь экран
Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
Ритуальные самоистязания мечами во время траурной процессии в районе Кадхимия на северо-западе Багдада
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Fatemeh Bahrami
В Иране в этот день принято обливаться грязью
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Sayed Baqer AlKamel
В траурной процессии принимают участие паломники в традиционных одеждах
На весь экран
Фото: REUTERS/Amit Dave
Самоистязание шиита в индийском Ахмедабаде
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Sayed Baqer AlKamel
Каждый год в Кербелу прибывают миллионы шиитских паломников. В этом году в результате давки, возникшей из-за споткнувшегося участника церемонии, погибли более 30 человек и более 100 пострадали
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.