Давняя боль: как шииты поминают погибшего имама

Мусульмане-шииты всего мира отметили день Ашура — траур по имаму Хусейну. В 680 году, на 10-й день месяца мухаррам, внук пророка Мухаммеда, его брат и 70 их сподвижников были убиты в битве при Кербеле, на территории современного Ирака. В память об их мученической смерти проходит тазия — траурная процессия с воспроизведением сцен борьбы и гибели имама, ее участники зачастую проливают собственную кровь, нанося себе удары цепями или кинжалами