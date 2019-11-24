Темные места: тайны московских бункеров

Когда-то эти подземные сооружения были строго секретными объектами, предназначенными для обеспечения безопасности высших лиц СССР и функционирования госучреждений в случае ядерного нападения. Сегодня в три сохранившихся в Москве бункера водят экскурсии. «Известия» побывали в грандиозных рукотворных пещерах