Темные места: тайны московских бункеров

Когда-то эти подземные сооружения были строго секретными объектами, предназначенными для обеспечения безопасности высших лиц СССР и функционирования госучреждений в случае ядерного нападения. Сегодня в три сохранившихся в Москве бункера водят экскурсии. «Известия» побывали в грандиозных рукотворных пещерах
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Запасной командный пункт дальней авиации (Объект № 20), также известный как Бункер-42, — самый большой в Москве, по крайней мере из тех, куда пускают любопытную публику
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Объект площадью более 7000 м² был введен в эксплуатацию уже после смерти Сталина, в 1956 году
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Глубина Бункера-42 составляет 65 м, в нем хранились запасы воды и питания, рассчитанные на автономное дежурство 2500 человек
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Во время Карибского кризиса 1962 года объект перешел на боевое дежурство в ожидании ядерного удара американцев по столице
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сегодня в Бункер-42 водят экскурсии, а желающие могут и пообедать в отделанном с мрачноватой иронией банкетном зале
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Расположенный рядом с метро «Павелецкая» Бункер-703 был предназначен для хранения особо важных государственных документов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бункер-703 был введен в эксплуатацию в ноябре 1961 года и использовался по назначению до 2005 года
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Здесь можно ознакомиться со средствами защиты советских времен и с тем, как работала система гражданской обороны
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
После реконструкции Бункер-703 был рассекречен и с 2018 года работает как музей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Подземная часть Бункера-703 состоит из двух уровней с глубиной залегания 11 и 40 м
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Официальное название объекта в Измайлово — Запасной командный пункт верховного главнокомандующего
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В случае нападения США сюда должны были переместиться сам Сталин и ближайшее окружение вождя
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В бункере можно увидеть стилизованную мебель 50-х годов, и при желании можно даже прилечь на «сталинскую» кровать
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В кабинете генералиссимуса была создана привычная для него кремлевская обстановка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Большой зал заседаний интересен своей акустикой. Если стоять в центре зала, слышно даже самый тихий шёпот сидящих за столом. По словам экскурсоводов, это было сделано специально. Сталин разговаривал негромко и нужна была отличная акустика, чтобы его слышали все находящиеся в зале.
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.