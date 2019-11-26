В центре обороны: Генштаб назначают старшим среди силовиков

Генштаб может стать единым центром, координирующим работу разных ведомств в сфере обороны и мобилизации. Это произойдет в случае принятия поправок к указу президента «Вопросы Генерального штаба ВС РФ» (копия проекта документа есть в распоряжении «Известий»). Согласно предложенным изменениям, федеральным и региональным властям придется согласовывать с ГШ все планы, так или иначе связанные с обороной. Будут пересмотрены и другие полномочия Генштаба. В частности, в его ведении окажутся противодействие преступности в армии, исполнение наказаний, согласование параметров экспортной техники и даже выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей. Эксперты считают, что расширение функций повышают статус ГШ, превращая его в важную межведомственную структуру.

Военная организация

Разработанный Минобороны проект поправок в президентский указ «Вопросы Генерального штаба ВС РФ» уже находится на этапе межведомственных согласований, уточнили источники "Известий" в министерстве. Ожидается, что работы будут закончены летом будущего года.

Задачи Генштаба будут уточнены в части разработки и реализации госпрограмм в области национальной безопасности, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Как говорится в самом тексте поправок, на ГШ предлагается возложить обязанности «по разработке концепции строительства и развития военной организации Российской Федерации», а также координация планов развития других воинских формирований. Действовать Генеральному штабу предстоит «совместно с органами государственной власти».

В последние годы органы госвласти занимаются в том числе и разработкой концепций, относящихся к области обороны страны. В этой сфере Генштаб должен стать надведомственным органом, который собирает, интегрирует и согласует все эти документы, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

– В 2013 году был разработан план обороны страны. Такой документ появился в первые в новейшей истории, – рассказал он «Известиям». – После этого потребовалось несколько лет, чтобы все ведомства включились в работу по его реализации. Порой приходилось преодолевать сопротивление чиновников на местах, бороться с нежеланием подчиняться указаниям Генштаба. Сейчас подавляющее большинство этих вопросов решены. Проведена большая работа — нужно было сделать так, чтобы все действовали в едином формате по стандартным для всех процедурам. Теперь систему удалось выстроить и это закрепляется в нормативно-правовых документах.

О необходимости совершенствовать систему управления военной организацией говорил на прошедшем 22 ноября заседании Совбеза и президент Владимир Путин. На этом мероприятия глава государства дал чёткое определение «военной организации».

– Военная организация – а это Вооружённые Силы, войска национальной гвардии, другие воинские формирования и органы, а также оборонно-промышленный комплекс страны – играет ключевую роль в обеспечении суверенитета России. И очень важно, чтобы все её составляющие поддерживались на должном уровне, действовали профессионально и слаженно, – заявил президент.

С новыми функциями

Согласно проекту поправок, в числе новых обязанностей Генштаба появится координация взаимодействия с ответственным за связь федеральным ведомством по вопросам совместной эксплуатации единой сети электросвязи. Военным предстоит разработать планы эксплуатации сетей, защиты от внешнего воздействия и восстановления в случае нарушения их работы.

Кроме того, военным предлагают передать выполнение задач по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также «иные функции удостоверяющего центра».

В проекте документа также регламентируются вопросы международного военно-технического сотрудничества: Генеральный штаб должен согласовывать требования к характеристикам вооружения и техники, которые собираются поставлять на экспорт. Это необходимо для того, чтобы критически важные для обороноспособности страны технологии не утекли за рубеж.

Из ведения Генштаба планируют вывести вопросы, касающиеся службы войск и безопасности военной службы. К таковым относятся, в частности, расстановка караулов у охраняемых объектов, отправка гарнизонных патрулей на улицы и организация повседневной службы в целом. Часть этих функций передаются созданной несколько лет назад военной полиции.

Вместе с тем в новых условиях ГШ должен будет контролировать обеспечение законности и правопорядка в Вооруженных силах и осуществлять «в пределах своей компетенции противодействие преступности». Кроме того, в его ведении будет исполнение наказаний в отношении военнослужащих (если речь не идет о преступлениях, предусматривающих тюремные сроки).

Важным нововведением станет и обязанность Генштаба организовывать госзащиту военнослужащим, которые проходят свидетелями или потерпевшими по уголовным делам, а также военных следователей, судей и прокуроров.

Центр обороны

После принятия этих поправок полномочия Генштаба станут намного шире, и он станет ведущим органом по разработке стратегии национальной безопасности, считает Виктор Мураховский. То, что взаимодействие с гражданскими властями нашло отражение в нормативных актах, регулирующих полномочия Генштаба, неслучайно, считает эксперт: современные конфликты носят скоротечный характер и сопровождаются активным применением как военных, так и невоенных средств. И государства, и иррегулярные формирования прибегают к информационному воздействию, а также к экономическому и политическому давлению. Все это требует организации защиты на любых уровнях.

– Необходимо расширять состав разноведомственных сил, привлекаемых к обороне, спектр вопросов взаимодействия - в том числе, между военными и государственными структурами, – уверен Виктор Мураховский.

Планируемые изменения в большинстве своём связаны с уточнением законодательства и отражают приоритеты, которые в ближайшее время будут стоять перед Генштабом, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

– После внесения поправок к разработке концепции строительства и развития военной организации будут привлекаться не только военные структуры, но и органы государственной власти, – подчеркнул эксперт, – Генштаб будут работать с ними как с равноправными субъектами. Речь идёт и о федеральных ведомствах, и об органах местного самоуправления. Изменения логичны, поскольку все они так или иначе участвуют в мобилизации в случае войны.

На заседании Совбез 22 ноября президент отметил, что при решении задач в области обороны и безопасности следует наладить чёткое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней. По его словам, система управления военной организацией должна быть «современной, надёжной, многофункциональной, обладать передовыми информационно- аналитическими комплексами, средствами связи и разведки».

После выработки концепции такие силовые структуры как ФСБ, ФСО, Росгвардия и МЧС будут обязаны согласовывать с ГШ направления своего перспективного развития, уточнил Олег Жердев. В частности, разработку ключевых боевых документов, планов по защите страны от агрессии и организационных мероприятий – например, решать, какие воинские части будут созданы или сокращены.