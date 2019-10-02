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В России отозвали провоцирующее рак лекарство от желудка

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В России отзывают из обращения лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем потенциально опасных для здоровья канцерогенов. Соответствующую процедуру инициировала компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», являющаяся держателем регистрационного удостоверения на препарат, пишет «Коммерсант» в среду, 2 октября.

Как пояснили в Росздравнадзоре, в «Зантаке» содержится вещество ранитидин гидрохлорида производства индийской «Сарака Лабораториз Лимитед», представляющее опасность.

Несколькими днями ранее в Литве ввели запрет на лекарства, в которых как активное вещество заявлен ранитидин. В нем обнаружили примеси гепатотропного яда, влияющего на печень. Это вещество признано Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека, отмечает «Sputnik Литва».

После этого препараты с ранитидином гидрохлорида отозвали из большинства стран Европы и Индии.

В марте 2019 года японская компания Takeda объявила о прекращении поставок в Россию кардиологических таблеток атенолол никомед, антидепрессанта амитриптилин никомед и противопротозойного средства метронидазол никомед. Решение было принято в связи с глобальным пересмотром прoдуктовoго портфеля компании, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска этих лекарственных препаратов. В Росздравнадзоре отметили, что это никак не отразится на пациентах, так как в аптеках есть аналоги от других производителей.

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