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Погибшей при нападении на колледж в Финляндии оказалась украинка

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Фото: REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuvat
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Студентка с Украины погибла во время нападения на профессиональное училище в финском городе Куопио. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в посольстве Украины в республике.

Погибшая 1996 года рождения проживала в Куопио вместе с мужем и училась в колледже, отмечает ТАСС. Центральная криминальная полиция не предоставила СМИ данные о личности жертвы атаки, отмечает «Газета.ру».

1 октября злоумышленник с мечом ворвался в профессиональный колледж. Он атаковал учителя, после чего в помещении началась паника, студенты начали кидать в преступника стулья.

В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Напавший является уроженцем и гражданином Финляндии, при нем было холодное и огнестрельное оружие.

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